Allerta maltempo Scicli: chiuse scuole e uffici: divieto di accesso in spiaggia

Scicli - Chiuse le scuole, divieto di accesso alle spiagge, chiusi gli uffici pubblici per l’intera giornata del 29 ottobre e fino a cessata emergenza. Ordinanza del sindaco per l’allerta meteo. Chiuso anche il cimitero e gli impianti sportivi. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha disposto, con propria ordinanza, dalla mezzanotte di oggi, per l’intera giornata di domani venerdì 29 ottobre e fino a provvedimento di cessata emergenza, la chiusura di tutte le scuole di Scicli, di ogni ordine e grado, la chiusura al traffico veicolare e pedonale dei lungomari, nonché il divieto di accesso a tutte le spiagge ricadenti nel Comune di Scicli.Il sindaco ordina, dalla mezzanotte di oggi e fino a provvedimento di cessata emergenza:la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Scicli; la chiusura al traffico veicolare e pedonale dei lungomari nonché il divieto di accesso a tutte le spiagge ricadenti nel Comune di Scicli; chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali (Gabinetto del Sindaco e uffici di supporto agli organi Giunta e Consiglio comunale, Ufficio protocollo generale, Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione, Servizio Verde, Anagrafe e Stato civile, Ced); la chiusura del Cimitero Comunale fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme; chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati; chiusura di tutti i Giardini e Parchi Comunali; alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e ogni altra struttura presente nei cantieri edili.Il sindaco raccomanda altresì: ai cittadini la limitazione degli spostamenti ai casi di stretta necessità;ai cittadini di non transitare nei pressi di aree eventualmente sottoposte ad allagamento / esondazione, frane e smottamenti di terreno;ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e cartellonistica.La decisione tiene conto dell’esito della riunione tenutasi oggi pomeriggio presso la Prefettura di Ragusa e dell’allerta meteo rossa, diramata per la Sicilia centro-orientale, ove sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; persistono, altresì, venti da forti a burrasca in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

ai cittadini di non transitare nei pressi di aree eventualmente sottoposte ad allagamento / esondazione, frane e smottamenti di terreno;

ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e cartellonistica.

La decisione tiene conto dell’esito della riunione tenutasi oggi pomeriggio presso la Prefettura di Ragusa e dell’allerta meteo rossa, diramata per la Sicilia centro-orientale, ove sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; persistono, altresì, venti da forti a burrasca in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.