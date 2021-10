Attualità

Allerta maltempo Ragusa, uffici comunali e scuole chiuse: non uscite di casa

Ragusa - Scuole e uffici comunali chiusi domani a Ragusa per l'allerta rossa maltempo. Lo annuncia il sindaoc di Ragusa, Peppe Cassì, sul suo profilo facebook. "Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile regionale il livello di allerta meteo idro-geologica per il nostro territorio sale a rosso. Pertanto, sentito anche il Prefetto, dalle ore 00.00 di venerdì 29 ottobre e fino a successiva ordinanza di revoca, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i cimiteri, le ville e i giardini, gli impianti sportivi, gli uffici comunali ad eccezione dei servizi essenziali (anagrafe, stato civile, Protezione civile, Polizia Municipale, staff del sindaco) saranno chiusi.Si raccomanda - scrive il sindaco di ragusa su Facebook - inoltre di non uscire da casa se non per motivi di necessità".

