Attualità

Allerta maltempo, Musumeci chiude gli uffici regionali della Sicilia orientale

Ragusa - Allerta maltempo e stato di allarme per rischio idrogeologico. "Per domani venerdi 29 ottobre, gli uffici regionali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa resteranno chiusi". Lo scrive in un post pubblicato su facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "Ho disposto il provvedimento a seguito del permanere dello stato di allarme per rischio idrogeologico. Il provvedimento - scrive Musumeci - adottato è finalizzato a ridurre sia la mobilità nelle aree fortemente a rischio e sia la esposizione dei cittadini al pericolo. Si punta anche a facilitare l'eventuale movimento dei mezzi di soccorso, in caso di necessità. Per la sola provincia di Catania si tratta di una proroga di ventiquattrore, essendo già stato adottato il provvedimento di chiusura per due giorni, il 27 e 28. Resteranno aperti solamente gli uffici regionali - scrive Musumeci - che erogano servizi pubblici essenziali ed esattamente: i servizi della Protezione civile, tutti i presidi ospedalieri, le strutture sanitarie, gli Uffici del Genio civile, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Ho il dovere di raccomandare a tutti di evitare spostamenti e, soprattutto, di rinunciare all'uso di automobili, in caso di pioggia: l'insidia è sempre dietro l'angolo.Allerta rossa in Sicilia orientale: ciclone ApolloAllerta rossa, venerdì 29 ottobre, sulla Sicilia orientale. L’allerta meteo riguarda le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Enna e Messina. Ecco cosa si legge sul sito della protezione civile della Sicilia: persistono precipitazioni sparse a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Persistono altresì venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. “Si sta strutturando in queste ore sullo Ionio meridionale il ciclone mediterraneo che nelle prossime ore assumerà caratteristiche simil-tropicali” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “il ciclone, che è stato nominato ciclone Apollo dall’Università di Berlino, risalendo le acque ancora molto calde del Mediterraneo, si potenzierà ulteriormente avvicinandosi alla Sicilia.Non è escluso che temporaneamente in questa fase possa diventare anche Medicane, ovvero uragano mediterraneo, prima di declassarsi nuovamente a tempesta tropicale". Le previsioni

