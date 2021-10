Sport

A Vittoria una nuova sede di danza

Vittoria - Un segnale verso la ripartenza delle attività sportive e delle discipline legate alla danza. E’ quello che arriva da Vittoria che, domenica scorsa, ha celebrato la nascita della nuova scuola di danza diretta da Simona Scollo. All’evento ha partecipato il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, considerato che la nuova realtà ha dato fiducia all’eps con il maggior numero di affiliati tra quelli presenti nell’area iblea. Ballerina di danza classica e contemporanea, Scollo ha avuto modo di effettuare parte della propria formazione al teatro San Carlo di Napoli, per poi proseguire al Teatro dell’Opera di Roma.Nel 2016 è stata ammessa alla Cinevox Junior Company in Svizzera dove completa la propria formazione professionale come ballerina di danza classica e contemporanea. Nel 2018 diventa insegnante di danza Classica e ora ha aperto a Vittoria la scuola di danza “Sur Les Pointes”. “Vorrei fornire ai miei allievi – chiarisce – ciò che io ho dovuto cercare fuori dalla mia città”. “In questo modo – sottolinea Cassisi – Simona spera di trasmettere ciò che ha imparato, durante la sua esperienza nel mondo della danza, ai giovani vittoriesi che vogliono intraprendere il suddetto percorso. Noi le facciamo i migliori auguri di buon lavoro con la consapevolezza che riuscirà a fornire una risposta importante all’intero territorio di riferimento”.

