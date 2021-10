Sicilia

Maltempo a Catania e il video fake dell'Università allagata

Catania - Tra i tanti video che sono stati postati ieri sui social per il maltempo a Catania c’era anche quello che riprendeva l’allagamento della sede dell’Università di Chimica di Catania. Noi, come Quotidiano di Ragusa, abbiamo erroneamente pubblicato il video, così come altre testate giornalistiche anche nazionali, poichè si tratta di un video fake. A ribadirlo è stata la stessa Università di Catania che ha provveduto a smentire l’accaduto attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale.L’Unict: “Contenuto fake”“Con riferimento al video che sta circolando in queste ore in rete e sui social, l’Università di Catania smentisce che si tratti di una sede Unict. Il video in questione, di cui si trova traccia in rete nel 2018 e nel 2019, non riguarda una sede dell’Ateneo. Si invitano pertanto tutti gli utenti a segnalare come fake tale contenuto!“

L’Unict: “Contenuto fake”

