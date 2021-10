Sicilia

Maltempo a Catania, allerta arancione: oggi riunione con Curcio

Catania – Il Dipartimento della Protezione Civile regionale Siciliana alle ore 9.20 ha diffuso un aggiornamento sulla grave situazione per il maltempo a Catania. “Da una ricognizione effettuata stamattina insieme con gli uffici di protezione civile del comune di Catania il fiume Dittaino risulta nella soglia, il fiume Simeto scorre normalmente, il torrente Sortile è stato liberato dai detriti. Rimane chiuso al traffico il Viale Kennedy e la via S.Giuseppe La Rena fino all'incrocio con Maristaeli. Liberata la tangenziale. Rimangono alcuni dissesti in via Etnea, diverse criticità alla viabilità interna e qualche allagamento ad immobili e cantinati.Tutta la notte e stamattina squadre di Organizzazioni di Volontariato, tecnici del Dipartimento e del Comune lavorano per il ripristino. Le autostrade sono percorribili, la SS 114 benchè sia stata riaperta presenta alcune criticità. SORIS Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio è atterrato a Catania qualche minuto addietro e sta procedendo a effettuare sopralluoghi congiunti con il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina e il suo staff.

