Salute e benessere

Ottobre rosa a Ragusa: la prevenzione tumore al seno nelle aziende

Ragusa, 27 ottobre 2021 – Ottobre rosa: la prevenzione tumore al seno arriva nelle aziende aderenti a Confagricoltura si parte con La Mediterranea – Acate. Un incontro per sensibilizzare lavoratrici sull’importanza dello screening. L’ASP di Ragusa ha sottoscritto una collaborazione con la Confagricoltura Ragusa che prevede la possibilità di ospitare nelle aziende associate una campagna informativa per la prevenzione del tumore al seno, con l’opportunità per le lavoratrici di prenotare lo screening. Si parte con l’azienda “La Mediterranea s.r.l.” – contrada Rinelli, 2 – Acate, il programma dell’incontro - venerdì 29 ottobre - ore 11.00 – prevede la presenza del team della Breast Unit dell’ASP di Ragusa.Questa prima iniziativa è studiata per promuovere, quindi, motivare le lavoratrici a fare prevenzione. Infatti, grazie allo screening oncologico, la maggior parte dei tumori può essere diagnosticata in fase iniziale rendendo così le terapie molto più efficaci e risolutive. La prevenzione resta dunque il migliore alleato per contrastare l’insorgenza di questa patologia. Un percorso importante che prevede future iniziative anche con altre Aziende della provincia di Ragusa. Si allega locandina.

Ragusa, 27 ottobre 2021 – Ottobre rosa: la prevenzione tumore al seno arriva nelle aziende aderenti a Confagricoltura si parte con La Mediterranea – Acate. Un incontro per sensibilizzare lavoratrici sull’importanza dello screening. L’ASP di Ragusa ha sottoscritto una collaborazione con la Confagricoltura Ragusa che prevede la possibilità di ospitare nelle aziende associate una campagna informativa per la prevenzione del tumore al seno, con l’opportunità per le lavoratrici di prenotare lo screening. Si parte con l’azienda “La Mediterranea s.r.l.” – contrada Rinelli, 2 – Acate, il programma dell’incontro - venerdì 29 ottobre - ore 11.00 – prevede la presenza del team della Breast Unit dell’ASP di Ragusa. Questa prima iniziativa è studiata per promuovere, quindi, motivare le lavoratrici a fare prevenzione. Infatti, grazie allo screening oncologico, la maggior parte dei tumori può essere diagnosticata in fase iniziale rendendo così le terapie molto più efficaci e risolutive. La prevenzione resta dunque il migliore alleato per contrastare l’insorgenza di questa patologia. Un percorso importante che prevede future iniziative anche con altre Aziende della provincia di Ragusa. Si allega locandina.