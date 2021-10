Cronaca

Momenti di paura a Modica: scoppia incendio in una struttura riabilitativa

Modica - Momenti di paura oggi pomeriggio, intorno alle ore 14,30, nella struttura riabilitativa psichiatrica di contrada Cozzo Rotondo a Modica. Un principio di incendio ha fatto scattare la chiamata ai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno interessato un materasso ed alcuni oggetti in una camera della struttura. La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per verificare l’origine dell’incendio. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto anche l'ambulanza del 118.

