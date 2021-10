Sicilia

Forte maltempo in Sicilia, chiuse molte scuole: si cerca donna dispersa VIDEO

La Sicilia in ginocchio per il forte maltempo.Anche oggi, 26 ottobre, in buona parte dell'isola è allerta meteo rossa. In particolare l'allerta meteo rossa interessa 5 province siciliane ovvero Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna. Molti sindaci hanno deciso di chiudere la scuole e anche ville comunali e cimiteri. A Scordia, intanto, sono ancora in corso le ricerche di una 65enne, dispersa da due giorni a seguito del nubifragio che ha coinvolto il Catanese. Ieri, è stato ritrovato senza vita il corpo del marito di 67 anni che era con lei nel momento in cui era scoppiato il temporale.La provincia più colpita è quella di Catania: strade trasformate in fiumi in piena per la pioggia, con acqua a fango che travolgono e trasportano alberi e auto, invadono case, garage e negozi e allagano vie di collegamento e campagne. È anche esondato il torrente Forcile, vicino l'aeroporto, con le case vicine che si sono allagate. A Librino, nella zona di viale Castagnola, è stato segnalato lo smottamento di una collina. La pioggia battente, oltre 250mm, e le raffiche di vento ad oltre 100km orari hanno causato ingenti danni e disagi per cittadini e imprese. territori della Piana di Catania sono stati messi in ginocchio dalla violenta alluvione che si è abbattuta ieri su tutto il comprensorio etneo e calatino. In poche ore, la pioggia battente (oltre 250mm) e le raffiche di vento ad oltre 100km/h, hanno causato ingentissimi danni strutturali ed infrastrutturali alle aziende agricole.Allerta rossa, scuole chiuse in molti comuni sicilianiE a causa del "ciclone mediterraneo", anche oggi, le scuole rimangono chiuse in molti comuni. I sindaci, in considerazione del nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici, così com’è già successo ieri. Prevista la chiusura a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Taormina, Letojanni, Forza d'Agrò, Limina, Antillo, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Spadafora, Nizza di Sicilia, Milazzo, Gaggi. Istituti scolastici chiusi anche a Catania, Acireale, Mascalucia, Aci castello, Sant'Alfio, Paternò, Pedara, San Giovanni La Punta, Trecastagni, Giarre. Scuole chiuse a Siracusa, Noto, Augusta, Floridia, a Solarino, in tutta la provincia di Ragusa ad eccezione di Modica.

