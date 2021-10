Sicilia

Allerta meteo arancione domani 27 ottobre a Ragusa

Ragusa – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 27 ottobre, un’allerta arancione per la zona orientale dell’isola. Tra le province con allerta arancione c’è anche Ragusa. Le altre provincie interessate sono: Siracusa e Catania mentre nelle restanti province siciliane l’allerta è gialla. Intanto in queste ore sta piovendo a Ragusa, Siracusa e a Catania, e in quest’ultima provincia la pioggia sta provocando ingenti danni. Le strade del Catanese sono diventate fiumi in piena e al momento si registrano allagamenti ovunque. Il sindaco di Catania nel pomeriggio con un post pubblicato su Facebook ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali, escluse farmacie e supermercati, ed ha invitato tutti i cittadini a non uscire di casa..

Ragusa – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 27 ottobre, un’allerta arancione per la zona orientale dell’isola. Tra le province con allerta arancione c’è anche Ragusa. Le altre provincie interessate sono: Siracusa e Catania mentre nelle restanti province siciliane l’allerta è gialla. Intanto in queste ore sta piovendo a Ragusa, Siracusa e a Catania, e in quest’ultima provincia la pioggia sta provocando ingenti danni. Le strade del Catanese sono diventate fiumi in piena e al momento si registrano allagamenti ovunque. Il sindaco di Catania nel pomeriggio con un post pubblicato su Facebook ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali, escluse farmacie e supermercati, ed ha invitato tutti i cittadini a non uscire di casa..