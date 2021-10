Salute e benessere

Dieta chetogenica, Mech: Italia prima in Europa sulla ricerca

ROMA - ’’La Tisanoreica è considerata da molti ormai la dieta chetogenica mediterranea’’. Così Gianluca Mech, fondatore di Tisanoreica, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica ’’Primo Piano’’ dell’Agenzia Italpress.’’Mentre ci contendiamo quella classica mediterranea in almeno sette paesi del bacino mediterraneo - ha aggiunto Mech -, quella chetogenica è solo italiana’’.Il fondatore di Tisanoreica ha sintetizzato la storia del suo brand. ’’Comincia - ha spiegato - da una tradizione di famiglia lunghissima: da quasi 500 anni la mia famiglia lavora nel campo dell’erboristeria.Quando mio papà purtroppo è morto per malattie legate all’obesità - ha proseguito -, ho avuto l’idea di usare le piante officinali per controllare un meccanismo di dimagrimento che si chiama chetosi’’. Questi studi hanno rappresentato ’’una scommessa molto difficile da giocare in Italia, che a quel tempo - ha spiegato - era agli ultimi posti al mondo come numero di ricerche in questo campo’’. Adesso ’’l’Italia è diventata seconda al mondo e prima in Europa: il mio sogno è arrivare primi e superare gli Stati Uniti’’, ha aggiunto.’’Le prime ricerche - ha sottolineato - sono state fatte per focalizzarsi sul fatto che questo protocollo di dieta fosse efficace, sicuro, sano e che la gente lo seguisse’’. Per Mech è già stato osservato il funzionamento su alcuni obiettivi come ’’eliminare la massa grassa’’ o ’’migliorare il colesterolo’’. Adesso occorre ’’vedere se lo possiamo usare - ha detto - per altre problematiche che sono legate a problemi di glicemia’’.Il fondatore di Tisanoreica, poi, ha fatto il punto sugli effetti della pandemia: ’’Da un punto di vista scientifico forse ci siamo arricchiti, dal punto di vista economico ci siamo impoveriti perchè molti dei miei negozi, clienti e rivenditori abituali solo stati chiusi’’. Ora, però, in Italia si assiste a un periodo di ripresa, con maggiore fiducia, e ci sono anche le risorse del Pnrr. ’’Sulla digitalizzazione ci stiamo muovendo - ha affermato - e in questo campo ci sono grandi possibilità. In questo momento vedo tanta fiducia che prima mancava: Draghi sta dando fiducia all’economia ed è una cosa buona’’. Per il futuro, il sogno di Mech è ’’andare avanti’’. ’’Mi piacerebbe - ha concluso - fare una ricerca per vedere se il protocollo Tisanoreica sia in grado di avere effetti sul tumore al cervello’’.

