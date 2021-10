Curiosità

Tutti i consigli per proteggere gli oggetti di valore e in casa

Tutti i consigli per proteggere gli oggetti di valore in casa. Per molti il problema delle intrusioni in casa costituisce una questione molto importante che non si può assolutamente ignorare. Anche dalle ultime indagini sull’argomento risulta che un italiano su due ha l’esigenza di proteggere i suoi effetti personali dalle eventuali intrusioni di persone estranee nel proprio spazio domestico. Per questo molti scelgono delle contromisure adeguate per poter avere la certezza di mettersi al riparo da eventuali intrusioni di ladri e per prevenire furti legati ad oggetti personali. Vediamo quali sono i consigli che possiamo seguire per mettere al riparo gli oggetti a cui teniamo tanto.I consigli per proteggere i propri effetti personali in casaIn casa abbiamo degli oggetti a cui teniamo particolarmente e che devono essere messi al sicuro, in modo che non possano essere rubati. È il caso di oggetti preziosi, ma anche di armi, che devono essere opportunamente mantenute in uno stato ottimo di conservazione grazie per esempio all’olio per armi MF-82.Per evitare che questi oggetti personali possano entrare nella mira dei ladri che eventualmente si possono introdurre in casa nostra, bisogna prendere degli accorgimenti. Per esempio occorrerebbe trovare un posto nascosto, che sia complicato da raggiungere.Ad esempio possiamo disporre gli oggetti a cui teniamo in dei posti in alto, in modo che eventuali intrusi in casa avrebbero più difficoltà a raggiungerli. Si potrebbe adottare anche una cassetta di sicurezza e in questo caso è meglio che poche persone siano a conoscenza della sua presenza in casa. Ecco perché per esempio sarebbe importante, per raggiungere questo obiettivo, che per l’installazione della cassetta vengano scelte soltanto persone fidate. Un altro accorgimento molto importante sarebbe quello di provvedere all’installazione di due cassette di sicurezza, in modo che, se una diviene oggetto di furto, l’altra possa passare inosservata. Naturalmente si deve provvedere a dividere gli oggetti di valore e il denaro fra i due sistemi di sicurezza.I sistemi di sicurezza per proteggere gli oggetti di valoreGià abbiamo fatto riferimento, fra i consigli che abbiamo dato, riguardo alla possibilità di proteggere i propri effetti personali di valore in casa, ad un elemento che molti adottano, come per esempio quello che potrebbe ricadere su una cassetta.In genere, quando si tratta di utilizzare una cassetta di sicurezza, molti scelgono di rivolgersi a quelle messe a disposizione dalle banche. Tuttavia anche una cassetta di sicurezza da tenere in casa potrebbe costituire una soluzione non complessa da utilizzare.Ricordiamoci sempre che, come sistema di protezione di alto valore, possiamo direttamente decidere di avere in casa una cassaforte. In fin dei conti abbiamo vari modelli e diverse tipologie tra cui scegliere, anche per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche della cassaforte stessa.Ci sono per esempio le casseforti a muro, quelle a pavimento, quelle digitali o quelle con la serratura, in modo da poter soddisfare ogni nostra esigenza in termini di sicurezza.Inoltre una scelta molto importante potrebbe essere quella di dotarsi di un antifurto con allarme. La stessa presenza di un antifurto in casa potrebbe agire da deterrente, inducendo l’eventuale ladro a fuggire o a prendere di mira un’altra casa. Esistono dei sistemi particolarmente innovativi, come per esempio anche quelli dotati di fumogeno o nebbiogeno, che sono in grado di azzerare la visibilità.Inoltre, per aumentare il grado di sicurezza in casa, si può scegliere di acquistare delle telecamere di sicurezza o dei sensori con fotocamera, che vanno posizionati negli spazi più a rischio. Le ultime tecnologie consentono di collegare le telecamere con il proprio dispositivo mobile, per tenere sempre sotto controllo ciò che sta accadendo in un dato momento in casa propria, oppure di creare un collegamento diretto con le forze dell’ordine.

