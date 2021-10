Attualità

Pozzallo, visita di commiato del vice comandante carabinieri Roberto Piluccio

Pozzallo - Visita di commiato al Comune di Pozzallo del luogotenente Roberto Piluccio, vice comandante della Stazione dei carabinieri di Pozzallo. Da domani il militare, dopo 11 anni di servizio a Pozzallo, è ufficialmente collocato in quiescenza. Il Sindaco ha ringraziato il Luogotenente Piluccio per il lavoro svolto in questi anni in Città al fine di garantire l’ordine e la legalità.

