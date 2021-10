Attualità

Allerta meteo in Sicilia, il ciclone Mediterraneo verso la costa meridionale

Ragusa – Il maltempo in Sicilia non è ancora finito, anzi, secondo le ultime previsioni tra domani e giovedì la situazione potrebbe peggiorare nella parte sud orientale ed in particolare a Ragusa. Tutto dipende dall’evoluzione del ciclone Mediterraneo che al momento è posizionato a sud est dell'isola di Malta ma rischia di essere risucchiato indietro a causa di una nuova saccatura sull'Europa sud occidentale. Il ciclone, muovendosi in moto retrogrado, si verrebbe a trovare in un’area dove le temperature in quota e il geopotenziale sono in netto calo, accentuando quindi il gradiente termico verticale e approfondendo il vortice depressionario. Tra domani sera e giovedì potrebbe poi completare la sua transizione a ciclone simil tropicale (TLC), ipotesi che al momento vedono sia il modello europeo che soprattutto quello americano. Ma il problema è che secondo gli ultimi aggiornamenti il ciclone potrebbe poi puntare dritto verso le coste della Sicilia meridionale nella giornata di giovedì, addirittura con l'ipotesi di landfall. Se questa ipotesi venisse confermata la Sicilia sud orientale si troverebbe spazzata via da fortissimi venti a rotazione ciclonica e da piogge intense. Situazione davvero delicata e incerta che va valutata ora per ora.

