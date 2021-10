Salute e benessere

Dieta della bresaola per dimagrire una taglia

La dieta della bresaola può dimagrire subito di una taglia. La bresaola viene utilizzata per bruciare i grassi ed eliminare i rotolini antiestetici. Ma cos'è la bresaola? La bresaola è un salume italiano, formato di carne di manzo salata ed essiccata, tipico della Valtellina e, da alcuni decenni, della Val d'Ossola. È un salume crudo, a pezzo intero, non affumicato. La bresaola della Valtellina è stata riconosciuta come prodotto IGP, ma in generale la bresaola è diffusa in diverse zone dell'Italia settentrionale, in cui vengono prodotti vari tipi dell'affettato o varianti che utilizzano altre carni (bufalo, cavallo, cervo o maiale).Quali sono i benefici della bresaola?La bresaola è povera di grassi ed è molto digeribile. Ricco è il suo apporto di proteine di qualità elevata e di minerali che agiscono sul buon funzionamento del metabolismo e hanno un buon potere antiossidante.La presenza di:Ferro: aiuta a combattere l’anemia, alzando la quantità’ di ossigeno nel sangueZinco: fondamentale per il corretto funzionamento immunitario, e per combattere le infezioni e addirittura l’acne. Lo zinco inoltre grazie alle sue proprietà’ antiossidanti e’ un elemento fondamentale per combattere la depressioneFosforo: prezioso per il buon funzionamento del metabolismo.Vitamina E e di Vitamina B12: che aiutano a prevenire l’influenza e proteggere la pelle.Calcio: utilissimo per la buona salute di ossa e denti.Potassio: importante per la salute dell’apparato cardiovascolare, azione rafforzata dalla presenza della vitamina B3, e per la salute dei muscoli.Dieta della bresaola: regole per perdere pesoTra le regole d’oro di questa dieta c’è quella che vieta l’abbinamento della bresaola con altre proteine di origine animale. La chiave del dimagrimento è nell’alternanza delle proteine. In linea di massima la bresaola andrebbe accostata con le verdure per fare il pieno di proteine e avere un boost di fibre (indispensabili per mantenere attivo il metabolismo e favorire il transito intestinale). Dalla bresaola con rucola e grana alla bresaola con le zucchine, quindi, le ricette a base di bresaola possono solleticare la fantasia in cucina. La bresaola è ottima da consumare in questo periodo dell'anno perchè adatta alle temperature un pò più fredde. La bresaola molto povera di grassi e ricco di proteine, vitamine e minerali, è di solito raccomandata la bresaola dai dietologi italiani alle persone attente alla salute che desiderano seguire una dieta equilibrata e sana.Dieta della bresaola: Menu esempioUn menu tipo può essere utile per capire meglio come perdere una taglia in soli 14 giorni con la dieta della bresaola.Colazione: una tazza di tè verde, cereali o biscotti integrali e un frutto di stagione o yogurt bianco.Spuntino: un frutto di stagione o una manciata di frutta secca.Pranzo: un piatto di pasta integrale condita con pomodoro e basilico o verdure.Merenda: un frutto o una manciata di frutta secca.Cena: una porzione di bresaola con verdure o insalata mista.

