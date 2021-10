Maltempo in Sicilia: il Ciclone Mediterraneo sfiora Ragusa

Cronaca

Ragusa – Alberi e pali della luce divelti e pericolanti e qualche strada allagata. Sono questi gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco in provincia di Ragusa. Fortunatamente il ciclone Mediterraneo atteso anche nel territorio ragusano non è arrivato con la pericolosità annunciata ieri con un’allerta meteo rossa dalla protezione Civile della Sicilia ma le chiamate ai vigili del fuoco non sono mancate. Gli interventi eseguiti dal personale dei vigili del fuoco hanno riguardato la rimozione di alberi caduti in strada e pali divelti dal forte vento. Le chiamate sono arrivate da Ragusa, Vittoria e Scoglitti.Anche in queste ore diverse squadre stanno operando nel territorio ibleo per pali pericolanti nella frazione rivierasca di Vittoria e non solo. A Ragusa alcune strade si sono allagate ma non sono stati richiesti interventi per auto in panne o sommerse dall’acqua come è invece accaduto in buona parte della Sicilia orientale. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa stamattina ha inviato due squadre in supporto ai colleghi di Catania dove c’è stata un’alluvione con ingenti danni.

