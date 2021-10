Attualità

Scuole chiuse per allerta meteo in provincia di Ragusa: ecco in quali Comuni

Ragusa – Scuole chiuse in diversi Comuni della provincia di Ragusa dopo l’annuncio dell’allerta meteo lanciato dalla protezione Civile della Sicilia per domani 26 ottobre. Ecco un elenco aggiornato dei Comuni del Ragusano che hanno disposto la chiusura per domani, 26 ottobre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e dei cimiteri. Ecco nel dettaglio i Comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole: Ragusa, Vittoria, Scicli, Ispica, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi ed Acate. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, al momento non ha disposto nessuna ordinanza per la chiusura delle scuole ma ha annunciato che la situazione sarà monitorata.Sindaco di Modica su allerta meteo“Al momento. spiega il sindaco di Modica - non esistono però le condizioni oggettive per predisporre un’ordinanza di chiusura delle scuole modicane di ogni ordine e grado. Così come è stato fatto ieri (stesso allarme rosso), anche oggi si attenderà l’evolversi della situazione prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Se, nonostante l’allarme, le condizioni del meteo rimarranno quelle attuali le scuole rimarranno regolarmente aperte perché non si ravvedono cause di forza maggiore che ne determinino la chiusura”.

"Al momento. spiega il sindaco di Modica - non esistono però le condizioni oggettive per predisporre un'ordinanza di chiusura delle scuole modicane di ogni ordine e grado. Così come è stato fatto ieri (stesso allarme rosso), anche oggi si attenderà l'evolversi della situazione prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Se, nonostante l'allarme, le condizioni del meteo rimarranno quelle attuali le scuole rimarranno regolarmente aperte perché non si ravvedono cause di forza maggiore che ne determinino la chiusura".