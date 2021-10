Attualità

Scuole chiuse a Comiso per allerta meteo rossa

Comiso - Dalla mezzanotte di oggi tutta la provincia di Ragusa entra in allerta rossa. Per tale motivo nel comune di Comiso saranno chiuse , nella giornata di domani, martedì 26 ottobre 2021, le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio. Si puntualizza che saranno chiuse anche le scuole degli altri comuni. Si consiglia infine, di evitare spostamenti se non necessari. Si prega di dare massima divulgazione.

