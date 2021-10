Attualità

Nuova allerta rossa per maltempo in Sicilia, scuole chiuse: ecco in quali Comuni

Ragusa – Una nuova allerta meteo rossa della Protezione Civile è stata annunciata per domani, 26 ottobre 2021. Sul sito del Dipartimento della protezione Civile si legge: saranno presenti sulla Sicilia venti di burrasca, specie sui settori ionici, dove saranno possibili mareggiate. Dalla serata di oggi, poi, ci saranno temporali, anche di forte intensità, con grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche. L'allerta riguarda le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna. È inoltre prevista allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia. Per la giornata di domani, martedì 26 ottobre, è prevista allerta rossa anche su parte della Calabria.Allerta rossa in Sicilia, scuole chiuseE a causa del "ciclone mediterraneo", anche domani, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia. I sindaci, in considerazione del nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, stanno decidendo in queste ore se chiudere o meno gli istituti scolastici anche domani così com’è già successo oggi in tantissimi comuni. Prevista già la chiusura a Comiso, a Scicli, a Giardini Naxos, Taormina, Letojanni, Forza d'Agrò, Limina, Antillo, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme e Gaggi, nel Messinese, a Catania, ad Acireale, a Mascalucia, ad Aci castello, a Sant'Alfio, a Paternò, a Pedara, a Trecastagni, a Giarre, a Siracusa, a Noto, ad Augusta, a Floridia, a Solarino.

