Casting piccoli ruoli e figurazioni per il nuovo film di Massimiliano Russo

La società di produzione Change of (he)art è alla ricerca di piccoli ruoli/figurazioni speciali per il nuovo film di Massimiliano Russo. Nello specificano si ricercano: Uomini/donne 25-70 anni; caratteristiche fisiche: tipi etnici africani, asiatici, mediorientali; ambino 6-8 anni; Ragazzo 14-18 anni; caratteristiche fisiche: carnagione chiara capelli scuri, Donna 25-40; caratteristiche fisiche: capelli ed occhi chiari. Richiesta per TUTTI I RUOLI la RESIDENZA IN SICILIA. Lavoro retribuito. Per candidarsi inviare una mail a casting@changeofheart.it entro il 02/11/2021 allegando: C.V.; breve video di presentazione e breve monologo cinematografico/teatrale (in unico file);3 foto (primo piano, mezzo busto e figura intera). Casting film: come candidarsiNell’OGGETTO indicare: CASTING RUOLI-nome-cognome-ruolo per cui ci si candida. Si prega di rispettare i criteri di selezione indicati e di NON inviare candidature che non rispondano ai profili ricercati. In caso di minori verrà chiesto ai genitori/tutori di firmare una liberatoria per l’archiviazione delle immagini.

Nell'OGGETTO indicare: CASTING RUOLI-nome-cognome-ruolo per cui ci si candida. Si prega di rispettare i criteri di selezione indicati e di NON inviare candidature che non rispondano ai profili ricercati. In caso di minori verrà chiesto ai genitori/tutori di firmare una liberatoria per l'archiviazione delle immagini.