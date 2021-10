Maltempo, allerta rossa: domani scuole chiuse a Siracusa e Priolo

Sicilia

Siracusa - Scuole chiuse domani a Siracusa e Priolo. Lo hanno deciso con un'ordinanza i sindaci delle due città, Francesco Italia e Pippo Gianni, per le condizioni meteo avverse che vanno verso un peggioramento. Allertata anche la Protezione civile in vista di disagi e difficoltà delle popolazioni. Anche il sindaco di Catania Salvo pogliese in un post pubblicato sul suo profilo facebook ha annunciato la chiusura delle scuole per domani, 25 ottobre a Catania.

