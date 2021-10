Spuntino dietetico: cosa mangiare e metÃ  mattina e metÃ  pomeriggio

Salute e benessere

Uno spuntino dietetico deve essere semplice e soprattutto un vero e proprio spezzafame. Lo spuntino dietetico ideale per la dieta può variare ogni giorno. Ecco alcuni menù per lo spuntino dietetico ideale quando si è a dieta.Spuntini dietetici per la dietaPane e prosciutto: 30 g di pane integrale o ai cereali possono essere accompagnati da due fette di bresaola, prosciutto cotto magro o affettato di tacchino.Pane e miele: Una fetta di pane tostato e un cucchiaino di miele. Da questo abbinamento semplice nasce uno degli spuntini sani più golosi. E se riducete le dosi di miele, potete concedervi una decorazione croccante come delle lamelle di mandorle.Yogurt magro: Uno yogurt magro è una buona idea spezzafame. Sceglietelo al naturale, accompagnandolo magari a una manciata di frutti di bosco come mirtilli, ribes e lamponi.Pinzimonio carota, finocchio e sedanoPreparate una porzione con una carota, un gambo di sedano e mezzo finocchio. Per l’intingolo, accontentatevi di mezzo cucchiaino d’olio d’oliva da emulsionare con aceto o succo di limone.Cioccolato: Un quadratino di cioccolato farà contenti i più golosi. Sceglietelo fondente 80%.Pane e marmellata: una fetta di pane integrale (30 g) e un cucchiaino di marmellata sono una buona idea. Meno di 100 calorie, ricordi e la piacevole sensazione di aver mangiato un dolcetto.Pane e formaggio: tagliate una fetta di pane fresco e spalmatela con del formaggio light. Fiocchi di latte e spalmabili vanno bene, basta non eccedere con le dosi. E se volete renderlo più goloso, servitelo con mezzo cucchiaino di miele e una noce tritata.Frutta secca: Dieci mandorle o nocciole oppure tre noci sgusciate. Ecco le porzioni ideali per fare una merenda leggera tra un pasto e l’altro

