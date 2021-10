Dieta di novembre, la verdura a zero calorie da scegliere: menù completo

Salute e benessere Nutrizione

Ragusa - La dieta di novembre e la verdura a zero calorie da scegliere per dimagrire in un menù completo, giorno per giorno. Ecco alcuni consigli su quale alimenti inserire nella propria nutrizione e cosa mangiare ogni giorno per perdere peso in salute? A novembre in tanti decidono di mettersi a dieta prima delle feste di Natale. C’è chi decide di farlo per poter mangiare durante le abbuffate delle festività natalizie e chi invece per prepararsi all’anno nuovo. La dieta di novembre è una dieta molto seguita ed è ricca di frutta e verdura. Tra le verdure tipiche di questa stagione primeggia il cavolo, un ortaggio nutriente e a zero calorie. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le proprietà benefiche del cavolo e poi cosa si mangia nella dieta di novembre.Cavolo nero il superfood che aiuta a perdere pesoNon tutti sanno che il cavolo regola assunzione del ferro e copre, con appena una porzione, il fabbisogno di calcio quotidiano. Il suo colore verde scuro ci indica la presenza di folati oppure indicati con il nome di vitamina B9, nel dettaglio questi sono coinvolti nel metabolismo degli acidi grassi e sono fondamentali per la funzionalità dei globuli rossi e il funzionamento del sistema nervoso. Ricco di Vitamina K, il cavolo nero è fortemente consigliato a chi segue una terapia con anticoagulanti orali intervenendo nella regolazione della coagulazione del sangue. Potente antiossidante risulterebbe efficace nella riduzione di infiammazioni croniche correlate a molte patologie. Alla stregua del cavolo broccolo il kale contiene, infatti, i glucosinolati, che in diversi test hanno dimostrato una forte azione antitumorale. Le fibre che questa pianta contiene riescono a ripulire l’organismo dai grassi “cattivi” e la vitamina C sempre presente nel cavolo nero, combatte il colesterolo LDL. Tiene sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue grazie alla presenza delle fibre, come abbiamo detto ma anche magnesio e antiossidanti. Grazie alla forte presenza di antiossidanti contrasta rughe e tonicità della pelle. Vero e proprio purificatore, il cavolo nero, ha un basso apporto calorico ed è fortemente consigliato a chi ha qualche kg di troppo, poiché la sua ricchezza di fibre riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri e quindi di calorie.Può essere consumato crudo in pinzimonio oppure lessato, oltre che passato in padella con olio extravergine.Cibi detox per dimagrire e sgonfiare la panciaA novembre è arrivato il momento di fare la dieta e il pieno di cibi detox, per dimagrire e sgonfiare la pancia in una sola settimana. Fare la dieta di novembre è anche un’occasione per fare il pieno di vitamine, depurare l’organismo e rafforzare le difese immunitarie. Vitamine, sali minerali e antiossidanti sono le super sostanze che vi aiuteranno a dimagrire a novembre, rendendovi anche più forti e pronti ad affrontare i malanni di stagione. Ricordatevi di consumare sempre due litri d’acqua al giorno e di portare a tavola almeno cinque porzioni di frutta e verdura, meglio se fresche. Per prima cosa acquistate i cachi e i kiwi, due frutti deliziosi, perfetti per dimagrire anche d’inverno. Il primo è ricco di vitamina A, vitamina C e potassio, contiene pochissime calorie ed è un ricostituente naturale, perfetto anche contro il raffreddore. I kiwi invece dissetano, regolano la pressione e favoriscono il transito intestinale, sgonfiando la pancia e regalandoci un fisico asciutto.Novembre è anche il mese dei mandarini: questi frutti composti per lo più da acqua, sono l’ideale per contrastare la ritenzione idrica e tenere a bada la fame nervosa. Infine assaporate mele e pere, ricche di sostanze brucia grassi, con un alto potere saziante e moltissime fibre, utili per dimagrire senza sforzi e fare il pieno di benessere. E le verdure? Anche quelle a novembre non mancano. Largo spazio al cavolo, un ortaggio nutriente e con zero calorie, ricco di acidi grassi e fibre, ma anche al cavolo verza, al cavolo rosso, al cavolo cappuccio e al cavolfiore. Per drenare i liquidi e apparire più snelle, non dimenticate la bieta, ma soprattutto il porro, che protegge anche dai malanni di stagione grazie all’allicina, un antibiotico naturale che possiede, fra l’altro, proprietà lassative. Infine depurate l’intestino con il radicchio rosso e i topinambur, due alimenti perfetti per perdere peso senza soffrire la fame e con gusto.Dieta: menù settimanale completoLUNEDÌ: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 150 ml di latte con 40 g di cereali integrali. SPUNTINO MATTINA: 1 spremuta di agrumi. PRANZO: 50 g di pasta integrale con verdure o salsa di pomodoro; 150 g salmone al vapore; 1 mela. SPUNTINO POMERIGGIO: 1 yogurt bianco. CENA: Minestrone o passato di verdura; carciofi crudi in insalata con mandorle tritate. MARTEDÌ: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 150 ml di latte con 4 biscotti secchi integrali. SPUNTINO MATTINA: 10 g di cioccolato fondente. PRANZO: 50 g di riso basmati o integrale con verdure; 150 g di pollo alla griglia; 1 caco. SPUNTINO POMERIGGIO: 5 mandorle. CENA: Broccoli e cavoli al vapore; insalata di rucola e radicchio rosso con semi di girasole tostati; 1 budino al cioccolato o vaniglia.MERCOLEDÌ: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 150 ml di latte di mandorle e 40 g di fiocchi di avena. SPUNTINO MATTINA: 1 tazza di frutti di bosco (more, mirtilli o lamponi). PRANZO: 50 g di farro o cereali a chicco con broccoli; 100 g di hamburger di manzo magro; 1 tazza d’uva. SPUNTINO POMERIGGIO: 10 g di parmigiano. CENA: Passato di zucca gialla con pinoli tostati; insalata di finocchi con 1 arancia e chicchi di melagranaGIOVEDÌ: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 150 ml di latte; 3 fette biscottate integrali con miele. SPUNTINO MATTINA: 2 fichi secchi o 2 noci. PRANZO: 50 g di pane di segale; frittata di 2 uova con cipolle o porri; 1 mela. SPUNTINO POMERIGGIO: 1 barretta di cereali integrali. CENA: Passato di 200 g di legumi con semi di sesamo; insalata mista con radicchi, carciofi crudi, 10 olive nere e 4 noci. VENERDÌ: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 150 ml di latte di avena o soia con marmellata di susine senza zucchero. SPUNTINO MATTINA: 1 succo di mirtillo o 1 tazza di mirtilli. PRANZO: 3 fettine di polenta grigliata; 1 tomino alla griglia; 1 pera. SPUNTINO POMERIGGIO: 1 centrifugato di finocchio, mela e carota. CENA: Crema di carote e zucca con nocciole tostate; insalata di radicchio rosso con chicchi di melagranaSABATO: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 1 brioche non farcita. SPUNTINO MATTINA: 1 spremuta di arancia. PRANZO: 125 g di ravioli ricotta e spinaci; 100 g di carne magra di tacchino alla griglia; 1 mela cotta con cannella e chiodi di garofano. SPUNTINO POMERIGGIO: 1 infuso di frutta; 10 g di cioccolato fondente. CENA: 1 pizza margherita o 1 aperitivo o 1 cena libera con la regola delle 5P.DOMENICA: COLAZIONE: Caffè o tè senza zucchero; 1 fetta di crostata di frutta. SPUNTINO MATTINA: 1 cappuccino senza zucchero o 1 succo di mirtillo. PRANZO: 150 g di bistecca/roastbeef; 2 patate al vapore; 1 tazza di more al limone. SPUNTINO POMERIGGIO: 1 tazza di cioccolato caldo senza zucchero. CENA: Minestrone con verdure autunnali; spinaci baby con pinoli tostati in padella e 30 g di scagliette di parmigiano

