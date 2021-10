SolidarietÃ  al sindaco di Comiso per le gravi minacce subite

Politica

Solidarietà al sindaco di Comiso per le gravi minacce subite Solidarietà al sindaco di Comiso per le gravi minacce subite

Comiso - "Piena solidarietà al Sindaco Maria Rita Schembari per le gravi minacce subite". E' quanto si legge in una nota a firma di Gaetano Gaglio di Articolo Uno di Comiso. "Esprimo pubblicamente la piena solidarietà mia personale, del Circolo 25 Aprile di Articolo Uno di Comiso e della Lista Spiga - scrive Gaglio - che rappresento in consiglio comunale, al Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari per le assurde e gravi minacce ricevute a mezzo lettera anonima. Di fronte a questi gravissimi episodi non può e non deve esistere alcuna distinzione di provenienza politica schieramento o diversità di vedute sugli orientamenti dell’azione amministrativa.Né la disperazione cui la crisi economica attuale ha spinto tante famiglie e cittadini può costituire una giustificazione per un’azione simile nei confronti di chi sta dedicando se stessa all’amministrazione della propria città. Da tempo ormai i sindaci si trovano alla frontiera tra uno Stato Centrale concentrato sui conti da sistemare e cittadini che hanno superato la soglia di sostenibilità, dovendo assicurare i servizi essenziali tra enormi, forse troppe, difficoltà, e trovandosi a rischiare ben più del consenso elettorale. E’ purtroppo tristemente chiaro che il sistema deve cambiare. Siamo e saremo al fianco del Sindaco Schembari nella condanna alle minacce ricevute e ad ogni gesto che anche solo possa alludere a potenziali atti di violenza o aggressione nei suoi confronti.

Comiso - "Piena solidarietà al Sindaco Maria Rita Schembari per le gravi minacce subite". E' quanto si legge in una nota a firma di Gaetano Gaglio di Articolo Uno di Comiso. "Esprimo pubblicamente la piena solidarietà mia personale, del Circolo 25 Aprile di Articolo Uno di Comiso e della Lista Spiga - scrive Gaglio - che rappresento in consiglio comunale, al Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari per le assurde e gravi minacce ricevute a mezzo lettera anonima. Di fronte a questi gravissimi episodi non può e non deve esistere alcuna distinzione di provenienza politica schieramento o diversità di vedute sugli orientamenti dell’azione amministrativa. Né la disperazione cui la crisi economica attuale ha spinto tante famiglie e cittadini può costituire una giustificazione per un’azione simile nei confronti di chi sta dedicando se stessa all’amministrazione della propria città. Da tempo ormai i sindaci si trovano alla frontiera tra uno Stato Centrale concentrato sui conti da sistemare e cittadini che hanno superato la soglia di sostenibilità, dovendo assicurare i servizi essenziali tra enormi, forse troppe, difficoltà, e trovandosi a rischiare ben più del consenso elettorale. E’ purtroppo tristemente chiaro che il sistema deve cambiare. Siamo e saremo al fianco del Sindaco Schembari nella condanna alle minacce ricevute e ad ogni gesto che anche solo possa alludere a potenziali atti di violenza o aggressione nei suoi confronti.