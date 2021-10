Cronaca

Ragusa - Furti a Marina di Ragusa. Due colpi in poche ore. L’ennesima ondata di furti, sabato notte, pone in primo piano il tema mai sopito della sicurezza. Prosegue, dopo una breve tregua, la striscia di furti ai danni delle attività commerciali di Marina di Ragusa. Il primo “colpo” con la porta d’ingresso andata in frantumi, in via Pozzallo, nella pasticceria “Dolci Piaceri”. Il secondo “blitz” in via Dandolo ai danni del panificio “pane per i tuoi denti”. I ladri, dopo l’effrazione, sono entrati nei locali portando via il registratore di cassa con pochi spiccioli all’interno. “l’invito lo rivolgiamo al prefetto – spiega il presidente del movimento civico territorio a Marina di Ragusa, Angelo laporta – affinché possano potenziare i controlli, presidiare il territorio con maggiore attenzione, garantire una presenza costante delle pattuglie soprattutto nelle ore notturne.Telecamere di videosorveglianza contro furtiI carabinieri della stazione di Marina svolgono in lavoro encomiabile ma è chiaro che l’organico, per un territorio così vasto, è assolutamente insufficiente”. Anche il comune, per le iniziative di propria competenza, dovrebbe potenziare il sistema di videosorveglianza. “Le telecamere sono il migliore deterrente – aggiunge Laporta – con un sistema di controllo h24 di tutte le strade di accesso della borgata”.

