Sindaco Pozzallo, minacce al sindaco di Comiso: vile atto di intimidazione, inaccettabile

Attualità

Pozzallo - Minacce al sindaco di Comiso. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna: “è un vile atto di intimidazione reso, se possibile, ancor più volgare e inaccettabile per gli epiteti sessisti. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Pozzallo – scrive il sindaco Ammatuna - intendo esprimere la mia solidarietà più completa al Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, fatto oggetto di un vile atto di intimidazione reso, se possibile, ancor più volgare e inaccettabile per gli epiteti sessisti che contiene. Nel manifestargli la mia vicinanza in questo momento particolare, esprimo anche il convincimento che questo gesto esecrabile non sortirà effetto alcuno nell’azione amministrativa del Primo Cittadino di Comiso, se non quello di continuare con maggiore impegno a lavorare per la sua città”.

