Sicilia in attesa dell'uragano mediterraneo Medicane: allerta meteo

Modica - Il forte maltempo dell’uragano Mediterraneo medicane dovrebbe arriverà in molte zone della Sicilia dal pomeriggio di oggi domenica 24 ottobre. Si tratta di un vortice ciclonico molto intenso che si abbatterà sulla Sicilia anche nella giornata di lunedì 25 ottobre. Secondo quanto riportano le attuali previsioni meteo, L’uragano Medicane – un uragano Mediterraneo – potrebbe provocare un’intensa ondata di maltempo, anche alluvionale, che potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese. In alcune zone della Sicilia la pioggia battente è già arrivata mentre in alcuni Comuni del ragusano ed in particolare a Modica, il sindaco ha attivato i presidi di Protezione Civile. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ha predisposto la chiusura dell'accesso per Marina di Modica. Allerta meteo arancione in SiciliaIl dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi domenica 24 ottobre un’allerta meteo arancione in vista dell’arrivo del ciclone Mediterraneo Medicane. Ecco le previsioni meteo: condizioni climatiche in peggioramento dal pomeriggio di oggi 24 ottobre e per le successive 18-24 ore, con associate piogge diffuse e intense, anche a carattere temporalesco intenso e con particolare riferimento al settore orientale, ed inoltre nei territori ionici dell’etneo, dell’Ibleo, Moio-Alcantara e forse Peloritani ionico, le piogge localmente potranno assumere carattere di violenti nubifragi. SI PREVEDE per le successive 18-24 ore, il persistere di raffiche di vento fino a burrasca forte da Est e tendente a ruotare da Sud-Est e con particolare riferimento al settore orientale e ionico-sud-orientale e MARI generalmente da molto mossi ad agitati con associate mareggiate nella costa ionica. (Foto IlMeteo.it)

Il dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi domenica 24 ottobre un'allerta meteo arancione in vista dell'arrivo del ciclone Mediterraneo Medicane. Ecco le previsioni meteo: condizioni climatiche in peggioramento dal pomeriggio di oggi 24 ottobre e per le successive 18-24 ore, con associate piogge diffuse e intense, anche a carattere temporalesco intenso e con particolare riferimento al settore orientale, ed inoltre nei territori ionici dell'etneo, dell'Ibleo, Moio-Alcantara e forse Peloritani ionico, le piogge localmente potranno assumere carattere di violenti nubifragi. SI PREVEDE per le successive 18-24 ore, il persistere di raffiche di vento fino a burrasca forte da Est e tendente a ruotare da Sud-Est e con particolare riferimento al settore orientale e ionico-sud-orientale e MARI generalmente da molto mossi ad agitati con associate mareggiate nella costa ionica. (Foto IlMeteo.it)