Maltempo: allerta rossa in Sicilia, anche a Ragusa

Ragusa - La Protezione Civile della Sicilia annuncia un’allerta rossa in Sicilia per le prossime ore. L’allerta rossa riguarda anche la provincia di Ragusa. Ecco cosa si legge sul sito Istituzionale della protezione Civile della Sicilia per oggi 24 ottobre: precipitazioni diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori orientali della Sicilia e su quelli ionici della Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre, da domenica 24 ottobre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici della Calabria.Protezione Civile SiciliaIl Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia per domani annuncia un'allerta arancione a Ragusa e in altre province siciliane mentre a Messina sarà ancora allerta rossa. I fenomeni temporaleschi che si estenderanno alla Campania, determineranno intense mareggiate lungo le coste esposte. In queste ore molti sindaci dei Comuni più esposti al possibile rischio idrogeologico stanno valutando la chiusura delle scuole per domani 25 ottobre.

