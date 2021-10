Castello Ragusa, il fantasma della dama sulle Torre il 7 di ogni mese

Attualità

Ragusa - Il castello di San Filippo e la leggenda del fantasma della dama che ogni giorno 7 del mese appare nella Torre. Il castello San Filippo è un antico maniero si trova in contrada Santa Rosalia, a metà strada fra Giarratana e Ragusa Ibla. L’antico maniero è legato alla leggenda della dama fantasma che appare nella Torre il 7 di ogni mese. Da sempre si narra che nell’antico caseggiato, nel torrione smerlato, ogni giorno 7 del mese si ripeta una storia crudele. Il caseggiato serviva a controllare il feudo e lì viveva il proprietario, con l’unico figlio maschio. Il giovane, invaghitosi di una ragazza con i capelli biondi, fece di tutto per sposarla. I due furono felici, fino a quando non arrivò un giovane guardacaccia. La giovane se ne innamorò ed egli divenne il suo amante.Gli amanti clandestini approfittavano delle assenze del marito di lei. Un giorno, era un 7 di novembre, l’uomo finse di allontanarsi, ma in realtà si nascose in attesa del rivale. Il marito lo uccise. La donna fuggì, mentre il marito le aizzava contro i cani. Lei salì sul torrione del palazzo, ma venne raggiunta dai cani e non le rimase altro che gettarsi nel vuoto. Da allora, ogni 7 del mese, si vede la donna che fugge, inseguita dai cani neri.Torre San Filippo a 8 km da Ragusa Ibla“Un diamante disperso tra i colli iblei, Torre San Filippo è un vero e proprio castello, con tanto di torre di avvistamento e chiesa privata al suo interno". E' quanto si legge nella descrizione del video di Andrea Distefano pubblicato su youtube. "La bellezza dell’edificio - si legge sempre nel commento al video di Distefano - è indiscussa, così come il suo fascino, nonostante lo stato di abbandono in cui versa. Viene raccontata anche la leggenda secondo il quale ogni 7 del mese si sentono i cani ringhianti mandati ad attaccare una ragazza dai fluenti capelli biondi che termina la sua fuga gettandosi dalla torre per poi scomparire a metà caduta".

Torre San Filippo a 8 km da Ragusa Ibla

"Un diamante disperso tra i colli iblei, Torre San Filippo è un vero e proprio castello, con tanto di torre di avvistamento e chiesa privata al suo interno". E' quanto si legge nella descrizione del video di Andrea Distefano pubblicato su youtube. "La bellezza dell'edificio - si legge sempre nel commento al video di Distefano - è indiscussa, così come il suo fascino, nonostante lo stato di abbandono in cui versa. Viene raccontata anche la leggenda secondo il quale ogni 7 del mese si sentono i cani ringhianti mandati ad attaccare una ragazza dai fluenti capelli biondi che termina la sua fuga gettandosi dalla torre per poi scomparire a metà caduta".

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa