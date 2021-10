Il Modica Calcio ospita lo Sporting Eubea: partita difficile

Sport

Modica – C'è attesa per la sfida di domenica pomeriggio tra il Modica Calcio e lo Sporting Eubea. Allenamento di rifinitura ierii pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che domenica pomeriggio alle 15,30 torna tra le mura amiche del “Vincenzo Barone”, dove per la settimana giornata del campionato di Promozione avrà di fronte l'ostacolo Sporting Eubea. Una partita che servirà ai rossoblu per “sfatare” il tabù casalingo che nelle tre precedenti uscite lo ha visto vittorioso soltanto contro il Priolo Gargallo. La squadra durante la settimana ha lavorato con lo spirito giusto e con la consapevolezza di dover alzare l'asticella per ottenere un successo che permetterebbe a Basile e compagni di restare nelle zone alte della graduatoria, pronti ad approfittare di un passo falso delle squadre che precedono i rossoblù in classifica.“La vittoria nel derby della scorsa settimana – spiega il tecnico Giancarlo Betta – ci ha permesso di lavorare con più tranquillità per preparare una gara difficile contro una buona squadra che annovera tra le proprie fila giocatori di esperienza ed è allenata da un ottimo allenatore. Noi siamo consapevoli di chi andiamo a incontrare e -continua - lo dovremo fare con la massima concentrazione giocando da squadra, magari cercando di lasciare poco spazio ai nostri avversari e di essere più concreti sotto porta di quanto lo siamo stati nelle precedenti gare casalinghe. Siamo rammaricati per i punti sprecati nelle gare casalinghe, dove credo di aver raccolto meno di quanto avremmo meritato, speriamo di invertire la rotta già da domenica e di poter regalare una gioia ai nostri tifosi, magari con una prova convincente”.La sfida tra Modica Calcio e Sporting Eubea sarà diretta dal signor Alessio Marino della sezione AIA di Acireale che si avvarrà della collaborazione del signor Pierluigi Di Mari di Siracusa e del signor Salvatore Di Lorenzo di Ragusa. Calcio d'inizio fissato per le15,30. L'ingresso al “Vincenzo Barone” sarà consentito soltanto a chi è in possesso di green pass o di tampone antigenico rapido effettuato entro le 48 ore dall'inizio della gara e in tribuna bisognerà rispettare le distanze di sicurezza e si dovrà indossare la mascherina per tutta la durata del match. I biglietti al costo di 5 euro si potranno acquistare soltanto in prevendita (non è previsto botteghino allo stadio) nei seguenti punti vendita: Pasticceria Pulino, viale Manzoni Modica Alta, American Bar, viale Quasimodo quartiere Vignazza a Modica Bassa, Mojo Caffè, via Risorgimento quartiere Sorda e Bar Tabacchi La Contea (in vendita anche i tickets settore ospiti), via Nazionale vicino allo stadio “Vincenzo Barone”.

