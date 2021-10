Dieta 1200 calorie con pasta, menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta 1200 calorie con pasta, menù settimanale

La dieta della pasta da 1200 calorie al giorno si basa su un regime alimentare dietetico tipico della dieta Mediterranea. La pasta, infatti, è il fondamento della dieta mediterranea, ma anche il segreto per appagare l’appetito con gusto e, grazie alla sua composizione, ricca di carboidrati, favorisce la produzione di serotonina, il neutrasmettitore responsabile del buon umore e del benessere psicofisico. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta 1200 calorie con pasta in un esempio di menù settimanale, giorno per giorno. Ogni giorno per la colazione si può scegliere tra un caffè o tè verde o orzo, 6 biscotti secchi o 4 fatte biscottate con marmellata; uno yogurt magro alla frutta. Per lo spuntino di metà mattina o per la merenda pomeridiana si può scegliere tra un frutto o uno yogurt magro alla frutta o un tè verde con due biscotti secchi o un pacchetto di cracker. Ora vediamo invece cosa si mangia a pranzo e a caena ogni giorno della settimana nella dieta 1200 calorie con pasta.Esempio menù settimanale dieta:Lunedì: pranzo con 100 g di pasta con pomodoro e basilico; radicchio ai ferri. Cena: spezzatino di vitello (200 g) cotto al vino rosso; bietole all’agro.Martedì: pranzo con 100 g di spaghetti con le vongole; insalata verde. Cena: spigola (250 g) al cartoccio (rosmarino, salvia, prezzemolo, ecc); insalata di carote, prezzemolo, basilica e limone.Mercoledì: pranzo con 100 g di riso con i piselli; asparagi lessati. Cena: petto di tacchino (250 g) condito con un po’ di limone; finocchio al forno.Giovedì: pranzo con 100 g di tortellini con una spolverata di tartufo; melanzana ai ferri. Cena: scamorza (200g) ai ferri; insalata di pomodori. Venerdì: pranzo con 100 g di tagliatelle al limone; rape rosse con aceto. Cena: filetti di triglia (250 g) al vino bianco; melanzane arrostoSabato: pranzo con 100 g di maiale magro, fettine di zucca grigliata. Cena: una pizza margherita al piatto; spinaci all’agro.Domenica: pranzo con un piattino di ravioli al pomodoro; fagiolini all’agro. Cena: costolette di agnello (200 g) al forno; patate (200 g al forno)

