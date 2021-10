Bambina rischia di soffocare con lecca lecca: salvata da un carabiniere

Cronaca

Sciacca - Tragedia sfiorata ieri a Sciacca. Una bambina di 5 anni ha rischiato di soffocare per un lecca lecca. L’episodio è accaduto nel parcheggio dell’ospedale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Un carabiniere libero dal servizio ha sentito urlare una donna di 32 anni che aveva in braccio la figlia di 5 anni in preda ad una crisi respiratoria. Il carabiniere ha subito aiutato la bambina che aveva gravi difficoltà respiratorie e presentava sintomi di asfissia. Il militare ha preso in braccio la bambina e ha praticato la manovra Heimlich grazie alla quale la piccola è riuscita ad espellere un lecca lecca che le si era incastrato in gola.Subito dopo la bambina ha ripreso l’attività respiratoria. Inutile sottolineare che il militare è riuscito ad evitare il peggio per la bambina e a dare sollievo alla madre disperata per quello che stava accadendo.

