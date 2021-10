Meteo, allerta arancione a Ragusa: in arrivo forte maltempo

Attualità

Ragusa – Allerta meteo arancione domani in provincia di Ragusa. Lo si evince dal sito Istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. In particolare l’allerta meteo arancione riguarda la provincia di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e Agrigento. Nel resto dell’isola è prevista un’allerta meteo gialla. Ma vediamo nel dettaglio cosa annuncia la protezione Civile: dalle prime ore del 24.10.21, per 24-36h, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti su settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento.Meteo e maltempo: venti e mariPrevisti anche forti venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte. Il maltempo era stato già annunciato da giorni dalle previsioni metereologiche che hanno previsto la formazione di un ciclone Mediterraneo che potrebbe trasformarsi in Medicane. Il maltempo dovrebbe interessare la Sicilia anche lunedì 25 ottobre.

