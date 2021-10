Comiso, lunedÃ¬ i funerali di Franco Occhipinti: muratore caduto dal secondo piano

Attualità

Comiso, lunedì i funerali di Franco Occhipinti: muratore caduto dal secondo piano

Comiso – I funerali di Franco Occhipinti, il muratore di 66 anni caduto dal secondo piano e morto oggi a Comiso si terranno lunedì 25 ottobre, alle ore 10,30, nella Basilica Maria Santissima Annunziata. Secondo l’attuale Dpcm non ci sarà corteo. Il 66enne lascia la moglie due figlie. Il muratore è deceduto stamattina dopo essere precipitato dal secondo piano di un’abitazione in via Diaz dove stava facendo dei lavori. Per l’uomo nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 non c’è stato nulla da fare.

