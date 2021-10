Ragusa, Campagna nazionale Io non rischio: domenica 24 ottobre

Appuntamenti

Ragusa - Domenica, 24 ottobre nello spazio interno del Centro Commerciale Ibleo si terrà l'iniziativa per la Campagna nazionale Io non rischio. La manifestazione “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, Campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese alla quale ha aderito il Comune di Ragusa con il proprio Gruppo Volontari di Protezione Civile, in programma alle ore 11 di domenica 24 ottobre, si terrà nello spazio coperto interno del Centro Commerciale Ibleo. La location della manifestazione che era stata programmata in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, è stata spostata a causa delle previsioni meteo di domenica prossima, giornata in cui è previsto forte vento.

