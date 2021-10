Sport

Asd Multicar Amarù Vittoria, Sara e Samuele Caruso ad Agrigento Asd Multicar Amarù Vittoria, Sara e Samuele Caruso ad Agrigento

Vittoria - I fratellini Sara e Samuele Caruso tengono alto il vessillo dell’Asd Multicar Amaru’ nella gara di mountain bike disputata ad Agrigento. Con le gare su strada che hanno visto ridotta la loro consistenza in questa fase della stagione, ormai agli sgoccioli, l’attività dell’Asd Multicar Amarù continua nell’ambito della mountain bike. A tenere alto il vessillo della società gialloblù, in tale fase dell’anno, i due fratellini Caruso, Sara e Samuele, che, domenica scorsa, partecipando a una competizione disputata ad Agrigento, hanno dato prova della loro caparbia e della loro tenacia, cercando, durante lo svolgimento del percorso, di migliorare il più possibile il proprio rendimento. Alla fine, Sara Caruso, nella G6 femminile, si è classificata al secondo posto mentre Samuele è arrivato con il resto del gruppo, più distanziato dalle posizioni di testa.“Un plauso ad entrambi – spiega il presidente Carmelo Cilia – per come hanno sostenuto l’impegno e affrontato la competizione, dando prova di volersela giocare sino alla fine. Siamo davvero contenti per la dedizione e l’attaccamento ai colori societari che entrambi hanno dimostrato. Sono convinto che, nelle prossime occasioni, miglioreranno ulteriormente e che ci regaleranno altre soddisfazioni”.

Vittoria - I fratellini Sara e Samuele Caruso tengono alto il vessillo dell’Asd Multicar Amaru’ nella gara di mountain bike disputata ad Agrigento. Con le gare su strada che hanno visto ridotta la loro consistenza in questa fase della stagione, ormai agli sgoccioli, l’attività dell’Asd Multicar Amarù continua nell’ambito della mountain bike. A tenere alto il vessillo della società gialloblù, in tale fase dell’anno, i due fratellini Caruso, Sara e Samuele, che, domenica scorsa, partecipando a una competizione disputata ad Agrigento, hanno dato prova della loro caparbia e della loro tenacia, cercando, durante lo svolgimento del percorso, di migliorare il più possibile il proprio rendimento. Alla fine, Sara Caruso, nella G6 femminile, si è classificata al secondo posto mentre Samuele è arrivato con il resto del gruppo, più distanziato dalle posizioni di testa. “Un plauso ad entrambi – spiega il presidente Carmelo Cilia – per come hanno sostenuto l’impegno e affrontato la competizione, dando prova di volersela giocare sino alla fine. Siamo davvero contenti per la dedizione e l’attaccamento ai colori societari che entrambi hanno dimostrato. Sono convinto che, nelle prossime occasioni, miglioreranno ulteriormente e che ci regaleranno altre soddisfazioni”.