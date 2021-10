Dieta autunnale da 1100 calorie: menÃ¹ settimanale per dimagrire

Salute e benessere

Dieta autunnale da 1100 calorie: menù settimanale per dimagrire. La dieta autunnale da 1100 calorie per dimagrire in 7 giorni è facile da seguire. Ecco cosa si mangia in un menù settimanale completo, giorno per giorno. La dieta autunnale da 1100 calorie è un regime ipocalorico molto restrittivo ma anche molto promettente in quanto assicura una perdita di peso in soli 7 giorni.

Dieta autunnale da 1100 calorie: come funziona

La dieta autunnale da 1100 calorie si basa su un menù che prevede tre pasti principali ( colazione, pranzo e cena) e due spuntini ( mattina e pomeriggio). Gli spuntini prevedono 1 frutto o 1 yougurt magro. Lo zucchero è sostituito da un buon dolcificante. Se consumate latte è preferibile scegliere quello parzialmente scremato o, meglio ancora, quello scremato. Sono da preferire i formaggi freschi tipo fiocchi di latte o formaggio spalmabile tipo philadelphia. Scegliete i tagli di carne magra, come il pollo, il tacchino e pesce magro come il merluzzo, la platessa, orata e spigola.

Lunedi: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 150 ml di latte scremato, 1 fetta biscottata. Pranzo: 300 gr. di minestrone o passato di verdure, 150 gr. di merluzzo bollito condito con limone. Cena: 80 gr di prosciutto cotto magro, 50 gr di pane, 200 gr. di verza cotta in padella con curry, 40 gr. di pane.

Martedì: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 yougurt magro. Pranzo: 120 gr di petto di tacchino, 150 gr. di fagiolini, 40 gr. di pane. Cena: 1 mozzarella light, 100 gr. di pomodori, 100 gr.pane per bruschette, 120 gr di frutta a scelta tra kiwi, arancia, mela, pera, fragole.

Mercoledì: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 mela. Pranzo: 150 gr. di platessa in padella con pomodorini e olive, 200 gr. di cetrioli e 200 gr.di funghi trifolati. Cena: insalata di tonno, fagioli e cipolle, 40 gr. di pane, 1 frutto

Giovedi: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 frittata di albumi (1 uovo intero e 1 albume). Pranzo: 60 gr. di pasta al pomodoro, 20 gr. di parmigiano reggiano, 200 gr. di finocchi, 200 gr. di lattuga. Cena: 150 gr. di petto di pollo al limone, 250 gr. di fagiolini lessi, 40 gr. di pane integrale.

Venerdì: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 1 banana. Pranzo: 150 gr. di tacchino alla griglia, 250 gr. di zucchine grigliate, 30 gr. di formaggio spalmabile, 150 gr. frutta mista di stagione. Cena: 250 gr. di spinaci conditi con limone, 2 uova sode, 50 gr. di pane integrale, 1 mela.

Sabato: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, 150 ml di latte scremato, 1 fetta biscottata. Pranzo: 60 gr. di riso condito con poco olio (5 gr.) e 30 gr. di parmigiano, 200 gr. pomodori.Cena: 200 gr. di petto di pollo ai ferri, 200 gr. di broccoli o cavolfiore lesso o cotto al vapore.

Domenica: Colazione: Thè, caffè o tisana con dolcificante, frullato di yogurt e frutta. Pranzo: 200 gr. di merluzzo bollito, 100 gr. di patate lesse, 200 gr. di fagiolini lessi. Cena: 150 gr. di fettina di manzo, 200 gr. di pomodori, 200 gr. di finocchi, 150 gr. di cetrioli