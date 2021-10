India, spaventa ondata di Dengue e Delhi: 200 malati al giorno

Dal mondo

Spaventa e preoccupa l'ondata di casi di Dengue, la pericolosa febbre stagionale da puntura di zanzara, che sta intasando gli ospedali della capitale indiana.Il quotidiano Hindustan Times riferisce che i pazienti in attesa di ricovero nei reparti specializzati degli ospedali pubblici hanno già tempi d'attesa di due giorni. Il medico Ankit Luthra, del collegio di Scienze Mediche dell'ospedale GTB racconta che nelle ultime due settimane ha visitato almeno duecento pazienti al giorno, e che molti ammalati sono costretti a condividere in due un solo letto. Due giorni fa c'è stato il primo caso di morte per l'infezione nella capitale, che nel mese di ottobre vede sempre il picco dei casi. Secondo i dati delle autorità sanitarie nel 2020 nella sola prima metà di ottobre vennero registrati 395 casi, mentre nello stesso periodo del 2019 i casi erano stati 644.Febbre da puntura di zanzaraLa peggiore insorgenza di dengue a Delhi è stata nel 2015, quando circa 16.000 persone si ammalarono, e 60 persero la vita.

La peggiore insorgenza di dengue a Delhi è stata nel 2015, quando circa 16.000 persone si ammalarono, e 60 persero la vita.