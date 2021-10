Pneumatici All Season, ecco i migliori del 2021

Curiosità

Sono il segmento di pneumatici che sta raccogliendo più consensi, con un incremento di vendite che solo in Italia raggiunge le due cifre anno su anno: ma quali sono le migliori gomme all season? Un test indipendente ha confrontato diversi modelli e svelato le reali prestazioni di queste coperture, adatte ad accompagnare gli automobilisti su ogni strada e in ogni condizione meteo.Le migliori gomme all season del 2021Il trend delle gomme 4 stagioni è chiaro anche sui siti e-Commerce come Euroimport Pneumatici, dove è possibile trovare sempre più soluzioni pensate per gli automobilisti che scelgono di calzare la sicurezza in ogni momento dell'anno: oggi, l'offerta di tali modelli è in costante crescita e praticamente tutti i brand - sia quelli più noti che gli emergenti - hanno in catalogo almeno un prodotto di questo tipo.Per aiutare i consumatori a districarsi tra questa vastità di scelta, il noto magazine tedesco AutoBild ha selezionato e messo a confronto 32 modelli di pneumatici all season in misura 225/50 R17, dimensione adatta a vetture grandi e sportive - come la BMW Serie 3, l'auto scelta come vettura di prova per i vari "esami".Come si è svolto il testIl test di AutoBild si è distinto in due fasi: nel corso della prima, i 32 modelli sono stati sottoposti a una "semplice" prova di frenata su neve da 100 km/h seguita da una frenata su fondo bagnato, sempre da 100 km/h, che ha praticamente dimezzato il lotto dei partecipanti, perché esattamente 16 modelli non hanno superato questo turno di qualificazione e sono stati quindi "bollati" come non consigliati. I rimanenti 16 competitor, invece, hanno avuto accesso alla fase di test più specifici, che si è articolata in diverse prove per verificare le prestazioni in condizioni di asciutto, bagnato e neve e per valutare alcuni aspetti per così dire oggettivi, quali la resistenza al rotolamento, il potenziale di chilometraggio e il rapporto prezzo-prestazioni.I risultati: vincitori e vinti tra le gomme all seasonAl termine di questa complessa organizzazione, AutoBild ha eletto le migliori gomme all season del 2021: per la precisione, i giudici della rivista hanno incoronato 4 modelli di pneumatici 4 stagioni in misura 225/50 R17 con il punteggio “esemplare” o “buono”, mentre i rimanenti 12 modelli hanno ottenuto una valutazione di “discreto”. Ad ogni modo, i tester hanno espresso un parere generalmente positivo rispetto al lotto di 16 modelli "superstiti", sottolineando come la nuova generazione di pneumatici all season riesca a garantire "una guida sicura e dinamica, anche per i conducenti di berline medie e sportive", e possa offrire "una certa sicurezza se colti di sorpresa da condizioni meteorologiche mutevoli".I nomi dei modelli miglioriAndando nel dettaglio dei vincitori del test AutoBild, a dividersi la vetta sono due modelli di pneumatici con giudizio di "esemplare", anche se il Goodyear Vector 4Seasons Gen3 vanta dei voti leggermente migliori: la proposta del brand americano, infatti, assicura prestazioni convincenti in tutte le condizioni, con comportamento di guida dinamico, brevi distanze di frenata sul bagnato, ottime riserve di sicurezza contro l’aquaplaning, elevato potenziale di chilometraggio e anche buon rapporto qualità-prezzo.È proprio il costo a penalizzare il secondo classificato, il Continental AllSeasonContact, che ha un prezzo medio più alto rispetto a quello degli altri prodotti, ma che comunque viene classificato come pneumatico a tutto tondo con buone caratteristiche invernali, comportamento di sterzata preciso, migliori riserve di sicurezza contro l’aquaplaning, buon comfort di marcia e resistenza al rotolamento.Tra i promossi a voti alti anche due pneumatici di brand emergenti come Hankook Kinergy 4S2 e Vredestein Quatrac Pro, mentre tra le gomme all season che raggiungono il giudizio di "discreto" secondo AutoBild troviamo Falken EuroAll Season AS 210, Nokian SeasonProof, Michelin CrossClimate 2, Maxxis Premitra All Season AP3, Bridgestone Weather Control A005 Evo, Dunlop Sport AllSeason, Viking Four Tech, Kumho Solus 4S HA32, Firestone Multiseason Gen02, Pirelli Cinturato All Season SF 2, Nexen N’blue 4Season e Giti Allseason AS1.

