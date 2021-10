Cronaca

Incidente stradale Modica: ferita una 21enne Incidente stradale Modica: ferita una 21enne

Modica. Ancora un incidente stradale a Modica. L'incidente è avvenuto stamattina in via Marchesa Tedeschi tra una moto e un'auto. Una 21enne modicana alla guida della motocicletta ha perso il controllo, probabilmente per la strada viscida per la pioggia, è scivolata e dopo avere percorso diversi metri ha impattato contro una Volkswagen condotta da un palermitano, che stava uscendo da un parcheggio. La giovane è stata trasferita dal 118 al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale. La prognosi è di 15 giorni.

Modica. Ancora un incidente stradale a Modica. L'incidente è avvenuto stamattina in via Marchesa Tedeschi tra una moto e un'auto. Una 21enne modicana alla guida della motocicletta ha perso il controllo, probabilmente per la strada viscida per la pioggia, è scivolata e dopo avere percorso diversi metri ha impattato contro una Volkswagen condotta da un palermitano, che stava uscendo da un parcheggio. La giovane è stata trasferita dal 118 al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale. La prognosi è di 15 giorni.