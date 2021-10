Ragusa: affidato servizio trasferimento 10 cani ad Arese e Biella

Attualità

Ragusa - Affidato il servizio di trasferimento di n.10 cani dal canile sanitario comunale ai canili rifugio di Arese e Biella per essere dati in adozione. Con determinazione n.5689 del 21 ottobre 2021 approvata dal Settore I - Servizi Generali, si è deciso di provvedere al trasferimento di n.10 cani dal Canile sanitario comunale ai Canili rifugio di Arese e Biella, a scopo di adozione, affidando il servizio di trasferimento per un importo di €1.830,00 IVA compresa, alla Ditta di “Trasporto Animali di Animali di Affezione per Conto Terzi” con sede a Raffadali (AG).Comune di RagusaL’Amministrazione comunale infatti, nell’ambito delle attività programmate dirette alla lotta al randagismo, al fine di far fronte a tale fenomeno, sia per i risvolti di carattere igienico sanitario, sia per trovare una soluzione al problema della capienza del canile sanitario i cui posti risultano insufficienti ad ospitare gli animali, ha stabilito di trasferire nei canili rifugio di Arese e Biella n. 10 cani, per essere dati in adozione.

