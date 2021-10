Attualità

I funerali di Carmelo Vicari oggi a Pozzallo

Pozzallo – Saranno celebrati oggi, 22 ottobre, i funerali di Carmelo Vicari, il 26enne morto in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso nell'area industriale di Pozzallo. I funerali si terranno alle ore 11 nella chiesa Madre Madonna del Rosario a Pozzallo. Il 26enne modicano è morto a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente. Carmelo viaggiava a bordo della sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato contro un Suv guidato da una donna. Il giovane 26enne lascia la moglie e due figli piccoli.

