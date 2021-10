Attualità

Funerali Carmelo Vicari: corteo di moto da Modica a Pozzallo VIDEO Funerali Carmelo Vicari: corteo di moto da Modica a Pozzallo VIDEO

Galllery

Modica – Un corteo di moto partito da Modica sta accompagnando il feretro di Carmelo Vicari nella chiesa Madre Madonna del Rosario a Pozzallo dove alle ore 11 si terranno i funerali. Ecco il video dei motociclisti con addosso una maglietta bianca con la foto del giovane 26enne, appassionato di moto, mentre passano in una via principale di Modica per l'ultimo saluto alla città. Il rombo delle moto che accompagna il feretro risuona da lontano. Dietro al carro funebre segue una macchina con la moto, tanto amata dal 26enne, posizionata su un carrello rimorchio.Carmelo è morto per un incidente stradale avvenuto nei scorsi a Pozzallo. Stava rientrando al lavoro sulla sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato contro un Suv guidato da una donna. Per il giobane modicano non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi lesioni riportate nel violento impatto con l'auto.Carmelo lasca la moglie e due figli piccoli.

Modica – Un corteo di moto partito da Modica sta accompagnando il feretro di Carmelo Vicari nella chiesa Madre Madonna del Rosario a Pozzallo dove alle ore 11 si terranno i funerali. Ecco il video dei motociclisti con addosso una maglietta bianca con la foto del giovane 26enne, appassionato di moto, mentre passano in una via principale di Modica per l'ultimo saluto alla città. Il rombo delle moto che accompagna il feretro risuona da lontano. Dietro al carro funebre segue una macchina con la moto, tanto amata dal 26enne, posizionata su un carrello rimorchio.Carmelo è morto per un incidente stradale avvenuto nei scorsi a Pozzallo. Stava rientrando al lavoro sulla sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato contro un Suv guidato da una donna. Per il giobane modicano non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi lesioni riportate nel violento impatto con l'auto. Carmelo lasca la moglie e due figli piccoli.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa