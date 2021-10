Attualità

Fidapa Ragusa dona defibrillatore al Centro Culturale Commerciale Fidapa Ragusa dona defibrillatore al Centro Culturale Commerciale

La Fidapa di Ragusa dona un defibrillatore al Centro Culturale Commerciale. La Fidapa di Ragusa ha deciso di donare al Comune di Ragusa un defribillatore affinché venisse distinato al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti. Un encomiabile gesto di generosità che è stato apprezzato dall’Amministrazione comunale e dall’assessore ai servizi sociali ed alla snita Luigi Rabito che dichiara: “Le attività comunali sono molte e complesse, ma cittadini e associazioni volenterose riescono spesso a dare gli input giusti per migliorare in diversi aspetti. È il caso di Fidapa Ragusa, che ha donato a questa bella e frequentata struttura, il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti, un defibrillatore. È un gesto utile e di grande generosità che la presidente della sezione di Ragusa, Anna Di Cesare, ha accompagnato con poche, emblematiche, parole: “Se ci diamo la mano, possiamo fare molto per la nostra Ragusa.”A nome dell’amministrazione e della città ringrazio molto Fidapa, sperando di non aver mai bisogno di utilizzare questo importante dispositivo di sicurezza".

La Fidapa di Ragusa dona un defibrillatore al Centro Culturale Commerciale. La Fidapa di Ragusa ha deciso di donare al Comune di Ragusa un defribillatore affinché venisse distinato al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti. Un encomiabile gesto di generosità che è stato apprezzato dall’Amministrazione comunale e dall’assessore ai servizi sociali ed alla snita Luigi Rabito che dichiara: “Le attività comunali sono molte e complesse, ma cittadini e associazioni volenterose riescono spesso a dare gli input giusti per migliorare in diversi aspetti. È il caso di Fidapa Ragusa, che ha donato a questa bella e frequentata struttura, il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti, un defibrillatore. È un gesto utile e di grande generosità che la presidente della sezione di Ragusa, Anna Di Cesare, ha accompagnato con poche, emblematiche, parole: “Se ci diamo la mano, possiamo fare molto per la nostra Ragusa.” A nome dell’amministrazione e della città ringrazio molto Fidapa, sperando di non aver mai bisogno di utilizzare questo importante dispositivo di sicurezza".