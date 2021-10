Appuntamenti

Ragusa, torna il Mercatino delle pulci di viale del Fante: ecco quando

Ragusa - Torna in viale del Fante il Mercatino delle pulci. Il Settore Sviluppo Economico ha autorizzato, in data odierna, la realizzazione del Mercatino delle pulci che si svolgerà a Ragusa in viale del Fante, con n. 22 banchi di espositori, le domeniche del 24 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre prossimi, dalle ore 8 alle ore 16. In esposizione e vendita oggettistica, antiquariato, accessori, libri, francobolli, monete, bigiotteria, ceramica, vetro. “Si tratta di un’iniziativa - spiega il vicesindaco, con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra - che cerca di coniugare la vendita di beni di modico valore con oggetti che rappresentano la storia del territorio ragusano. Ringrazio gli operatori che hanno dato la propria disponibilità a partecipare al Mercatino delle pulci ed invito la cittadinanza e, in particolare, le famiglie a visitarlo anche in compagnia dei propri figli per riscoprire insieme gli oggetti del passato molto spesso usati dai nostri nonni.”

