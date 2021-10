Facebook cambia nome, Mark Zuckerberg lo svelerÃ  il 28 ottobre

Tecnologie

Facebook cambia nome? E' quanto riporta il sito americano di tecnologia The Verge, Mark Zuckerberg starebbe pensando di cambiare brand al suo impero tecnologico. Il 28 ottobre, alla conferenza annuale Connect, potrebbe essere proprio il presidente e amministratore delegato di Facebook ad annunciare il cambio di nome. Finora si tratta solo di voci, è vero, ma dietro questa importante novità si nasconderebbero diversi motivi.Perché Facebook cambia nomeIl nuovo nome scelto per Facebook potrebbe essere svelato il prossimo 28 ottobre durante Connect, il solito appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori per far conoscere loro tutte le novità nel campo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Secondo alcuni il nuovo nome potrebbe proprio avere a che fare con un nuovo concetto di realtà, ovvero quell’universo digitale parallelo dove le persone possono interagire da una piattaforma o strumento tecnologico all’altro, comunicando tra loro e la realtà in modo semplice e veloce. In questo modo, Facebook diventerebbe uno dei tanti prodotti controllati da una società madre. Ma Facebook non sarebbe comunque la prima azienda tecnologica a cambiare nome dopo anni di ampliamenti in nuovi settori e acquisizioni.GoogleLo aveva già fatto Google nel 2015 quando aveva deciso per un riassetto della società con la creazione di Alphabet inc., un'azienda statunitense, fondata appunto nel 2015 come holding a cui fanno capo Google LLC e altre società controllate. In quel modo aveva tenuto a sottolineare che non si trattava più solo di un motore di ricerca ma che aveva in sé anche altri prodotti e piattaforme, come per esempio i video di Youtube, la ricerca farmaceutica per la longevità di Calico, le lenti a contatto che misurano il glucosio nei diabetici di Verily. Un altro esempio di cambio di nome è Snapchat che è diventata Snap Inc., una società che si basa sull'utilizzo della fotocamera.

