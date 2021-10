Pallamano Ragusa: salta l'esordio casalingo della KeyJey

Sport

Ragusa - E’ saltata la gara casalinga che si sarebbe dovuta tenere nel fine settimana a Ragusa e che avrebbe segnato l’esordio casalingo in A2, per questa stagione, della KeyJey Dnm. Il Noci, infatti, ha ritirato la squadra dal campionato per cui il sette di Mario Gulino si troverà costretto a osservare un turno di riposo. Si ricomincerà a giocare il 30 ottobre in trasferta, contro il blasonato Fondi, forse la compagine più attrezzata per il salto di categoria in A1. “Poco male per questa pausa in qualche modo inaspettata – sottolineano dalla KeyJey – tireremo ulteriormente il fiato dopo il successo conquistato in trasferta, in occasione della prima di campionato, sul terreno di gioco campano del Lanzara. La squadra ha dato prova, in quella occasione, di grande compattezza e, soprattutto, ha saputo rispondere presente nei momenti più delicati del match, come in occasione del finale quando sembrava che l’esito della gara potesse volgere a favore dei padroni di casa. Così non è stato e, quindi, abbiamo potuto conquistare i due punti in campionato.Ci stiamo continuando ad allenare con estrema intensità e speriamo di consolidare ulteriormente i nostri punti di forza e di attenuare, al contrario, alcuni punti deboli”.

