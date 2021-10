Sicilia

Minacce a imprenditore antiracket: servizio di Stefania Petyx di Striscia la notizia Minacce a imprenditore antiracket: servizio di Stefania Petyx di Striscia la notizia

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l'inviata Stefania Petyx torna a occuparsi del caso di Giuseppe Balsamo, commerciante del quartiere Noce di Palermo che sette anni fa rifiutò di versare il pizzo denunciando gli estorsori. Balsamo sta ancora pagando un prezzo altissimo per aver detto di no al racket: nel 2014 gli hanno bruciato la casa, lasciandolo lì, imbavagliato, ad assistere, insieme alla moglie. "Denuncerei ancora, lo rifarei domattina", dice Balsamo ai microfoni di Striscia . "Al quartiere Noce però da sette anni non ci torno, non mi sento sicuro. Ho cambiato tre volte casa. Ma loro sanno sempre dove trovarmi. Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera". Dentro, un foglio con quattro croci nere: "sappiamo dove sei e che fine sarai". L'inviata Petyx va a riportare la lettera al mittente trasformandola in un messaggio di speranza, con il disegno di quattro facce sorridenti. Non tutti hanno apprezzato, ma in tanti nel quartiere hanno accettato di appendere il disegno in segno di solidarietà. Adesso però Balsamo, che non ha una servizio di scorta, chiede tutela allo Stato. Striscia, dopo sette anni, prova a fargli ottenere un incontro con il prefetto di Palermo.

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l'inviata Stefania Petyx torna a occuparsi del caso di Giuseppe Balsamo, commerciante del quartiere Noce di Palermo che sette anni fa rifiutò di versare il pizzo denunciando gli estorsori. Balsamo sta ancora pagando un prezzo altissimo per aver detto di no al racket: nel 2014 gli hanno bruciato la casa, lasciandolo lì, imbavagliato, ad assistere, insieme alla moglie. "Denuncerei ancora, lo rifarei domattina", dice Balsamo ai microfoni di Striscia . "Al quartiere Noce però da sette anni non ci torno, non mi sento sicuro. Ho cambiato tre volte casa. Ma loro sanno sempre dove trovarmi. Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera". Dentro, un foglio con quattro croci nere: "sappiamo dove sei e che fine sarai". L'inviata Petyx va a riportare la lettera al mittente trasformandola in un messaggio di speranza, con il disegno di quattro facce sorridenti. Non tutti hanno apprezzato, ma in tanti nel quartiere hanno accettato di appendere il disegno in segno di solidarietà. Adesso però Balsamo, che non ha una servizio di scorta, chiede tutela allo Stato. Striscia, dopo sette anni, prova a fargli ottenere un incontro con il prefetto di Palermo.