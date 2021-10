21 ottobre: Covid Sicilia, 286 nuovi positivi: 7 a Ragusa

Sicilia

Ragusa - La Sicilia al sesto posto per nuovi contagi Covid. Lo si evince dai dati del Bollettino del Ministero della salute di oggi 21 ottobre 2021. Sono 286 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.619 tamponi processati in Sicilia. Ieri erano 368. L'incidenza scende al 1,8% rispetto al 2,5% di ieri. L'isola è al sesto posto per contagi giornalieri, al primo posto c'è il Veneto con 446 casi, al secondo posto il Lazio 431 casi, al terzo la Lombardia 383 casi, al quarto la Campania con 355 e al quinto l'Emilia Romagna con 294.Gli attuali positivi sono 6.682 con una diminuzione di 124 casi. I guariti sono 403 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.967. La Regione comunica che le vittime sono dei giorni scorsi.Sul fronte ospedaliero sono adesso 314 ricoverati, 2 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 48 uno in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 116, Messina 10, Siracusa 46, Ragusa 7, Trapani 4, Caltanissetta 6, Agrigento 25, Enna, 30.

