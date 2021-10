Salute e benessere

Dieta depurativa 2021 facile: essenziale per fegato e reni. La dieta depurativa 2021 facile è una dieta che aiuta a dare benessere per fegato e reni. La dieta depurativa non conosce stagioni poichè può essere seguita sia in inverno che in estate e serve per depurare l’organismo. Gli organi del nostro corpo deputati all’eliminazione delle tossine in eccesso sono il fegato e i reni. Soprattutto il fegato è quello che ha sofferto maggiormente gli sbafi alimentari. Quando il fegato viene sottoposto ad un lavoro extra, è tutta l’attività metabolica del nostro organismo a risentirne e a rallentare. In più quando il lavoro è troppo la sua capacità depurativa si satura e tutte le tossine rimangono in circolo in attesa di essere smaltite, provocando danni. Una dieta povera di grassi e di proteine consente al tuo fegato di mettersi in pari con il lavoro e a recuperare le sue scorte depurative. E’ necessario poi assumere dei cibi diuretici, che favorendo la diuresi riescono a eliminare le tossine in eccesso. In particolare la dieta depurativa impone il consumo di tanta acqua, centrifugati o frullati e tisane drenanti ma tutti rigorosamente non zuccherati.Dieta drenante 2021: schema menùLunedì: colazione 100 gr di yogurt magro naturale e 1,5 cucchiai di semi di lino tritati, 2 frutti, 2 cucchiai di semi oleosi. Pranzo: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 20 gr di legumi (pesato a crudo), 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cena: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Martedì, mercoledì, giovedì, e venerdì: colazione: 100 gr di yogurt magro naturale, 1,5 cucchiai di semi di lino tritati. Pranzo: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 1.5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cena: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva. La dieta depurativa è una delle tante diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di diete o schemi dietetici indicativi che possono essere seguiti solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.

Lunedì: colazione 100 gr di yogurt magro naturale e 1,5 cucchiai di semi di lino tritati, 2 frutti, 2 cucchiai di semi oleosi. Pranzo: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 20 gr di legumi (pesato a crudo), 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cena: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Martedì, mercoledì, giovedì, e venerdì: colazione: 100 gr di yogurt magro naturale, 1,5 cucchiai di semi di lino tritati. Pranzo: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 1.5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cena: verdura cotta e cruda in quantità libere (no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva. La dieta depurativa è una delle tante diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di diete o schemi dietetici indicativi che possono essere seguiti solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.